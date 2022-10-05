Hastanede yaşlı kadına eziyet

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki özel hastanede bir hasta, yatağa bağlı durumdayken hakarete uğradı, yüzüne para atıldı.

Yaşlı kadına yaşattıkları eziyeti kameraya kaydeden iki görevlinin işlerine son verildiği açıklandı.

''BÖBREĞİNİ ALACAĞIM'' DİYEREK KORKUTUP YÜZÜNE PARA SAÇTILAR



Kayıtta; yaşlı kadın yatağa bağlı haldeyken bir görevlinin hastanın yüzüne ve yatağın yanına para attığı görülüyor.

Görevli "Bu paraları sana veriyorum çünkü böbreğini alacağım" diyerek kadını korkutuyor.

O sırada mesai arkadaşı da gülerek o anları kaydediyor.



Diğer görüntüde de oksijen desteği alan kadına, bir kadın görevli hakaret ederek onu korkutuyor.



Yaşlı kadın, kendisine söylenenlere güçlükle yanıt vermeye çalışıyor.



HASTANEDEN AÇIKLAMA



Hastaneden yapılan açıklamada, iki görevlinin işlerine son verildiği belirtildi.