Hastanede yaşlı kadına eziyet

İstanbul Ataşehir'deki özel bir hastanede tedavi gören yaşlı kadın, sağlık görevlileri tarafından hakarete uğradı. Yaşlı kadının yüzüne para fırlatıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, iki görevlinin işlerine son verildiği belirtildi.

Hastanede yaşlı kadına eziyet

'un Ataşehir ilçesindeki özel hastanede bir hasta, yatağa bağlı durumdayken hakarete uğradı, yüzüne para atıldı.

Yaşlı kadına yaşattıkları eziyeti kameraya kaydeden iki görevlinin işlerine son verildiği açıklandı.

''BÖBREĞİNİ ALACAĞIM'' DİYEREK KORKUTUP YÜZÜNE PARA SAÇTILAR

Kayıtta; yaşlı kadın yatağa bağlı haldeyken bir görevlinin hastanın yüzüne ve yatağın yanına para attığı görülüyor.

Görevli "Bu paraları sana veriyorum çünkü böbreğini alacağım" diyerek kadını korkutuyor.

Hastanede yaşlı kadına eziyet - 1

O sırada mesai arkadaşı da gülerek o anları kaydediyor.

Diğer görüntüde de oksijen desteği alan kadına, bir kadın görevli hakaret ederek onu korkutuyor.

Hastanede yaşlı kadına eziyet - 2

Yaşlı kadın, kendisine söylenenlere güçlükle yanıt vermeye çalışıyor.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastaneden yapılan açıklamada, iki görevlinin işlerine son verildiği belirtildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...