Hastanedeki el dezenfektanı makinesini çaldı

Kocaeli Darıca’da bulunan Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde corona virüs salgınının ardından hastanenin birçok noktasına hastalar ve çalışanlar için el dezenfektanı makineleri konuldu.

Herkesin kullanımı için konulan ve salgının önlenmesinde önemli bir yer tutan dezenfektanlar çalınırken, bu hırsızlık olaylarından biri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kamera kayıtlarında, corona virüse karşı maske takan kişinin, el dezenfektanı makinesini söküp çaldığı anlar görülüyor.

BAŞHEKİM GÜNEŞ: MASKE VE ELDİVEN ÇALANLAR DAHİ OLDU

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, poliklinik duvarlarına monte ettikleri el dezenfektan cihazlarının sökülüp çalındığını belirterek şöyle konuştu:

"Biz monte ediyoruz onlar çalıyor. Sadece bu değil, maske ve eldiven çalanlar dahi oldu. Bunları takip etmekte zorlanıyoruz. Güvenlik güçlerimizin ve savcılarımızın ne kadar yoğun olduğunun da farkındayız, bunlarla uğraşacak vakitleri olmayacağını düşünerek şikayetçi dahi olamıyoruz. Bu görüntüler ise sadece bir örnek, bunun dışında sürekli olarak hırsızlık oluyor.''

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