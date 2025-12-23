Hastanedeki rüşvet ortaya çıktı. Uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı değiştirmişler!
23.12.2025 15:11
DHA
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uyuşturucu tahlil sonuçlarını para ile değiştiren 8’i sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde rüşvet ortaya çıktı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki laboratuvara getirilen şüphelilerin uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında temiz olarak değiştirildiği iddiasıyla çalışma başlatıldı.
30 ŞÜPHELİ
Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8’i sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
UYUŞTURUCU TESTİ NASIL YAPILIR?
Uyuşturucu testleri, adli tıp kurumlarında tükürük, kan ve idrar örneği alınarak yapılıyor.