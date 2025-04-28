Hastaneden açıklama: Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi artarak devam ediyor

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi sürüyor.



13 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden son dakika açıklaması geldi.



Açıklamada, kalp destek cihazına bağlı olduğu vurgulanan Önder'in nörolojik tablosunun giderek bozulduğu belirtildi.

"REFLEKSLERİ AZALDI"



"Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız." denilen açıklamada "Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödeme devam etmektedir." denildi.



Önder'in hayati tehlikesinin artarak devam ettiğinin bildirildiği hastane açıklamasında tedavilerin devam ettiği de vurgulandı.