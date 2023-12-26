Hastaneden ellerinde kelepçeyle kaçtı, saklandığı evde yakalandı

İstanbul'un Pendik ilçesinde geçtiğimiz günlerde iddiaya göre elleri kelepçeli bir halde götürüldüğü hastaneden kaçan kişi Batı Mahallesi'nde bir eve saklandı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören şahıs camdan sarkarak kaçmaya çalıştı.

Polislerin ve vatandaşların bacaklarından tutmasıyla zanlı evin camında asılı kaldı.