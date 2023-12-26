Hastaneden ellerinde kelepçeyle kaçtı, saklandığı evde yakalandı

İstanbul'un Pendik ilçesinde geçtiğimiz günlerde iddiaya göre elleri kelepçeli bir halde götürüldüğü hastaneden kaçan kişi Batı Mahallesi'nde bir eve saklandı.
Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören şahıs camdan sarkarak kaçmaya çalıştı.
Polislerin ve vatandaşların bacaklarından tutmasıyla zanlı evin camında asılı kaldı.
Bina sakinlerinden biri balkon demirinden tutunan şüpheliye ellerini bırakması için sopayla vurdu.
Mahalle sakinleri tentenin üzerine düşen kişiyi polis ekiplerine teslim etti.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
O ANLAR KAMERADA
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Polis Adliye
- İstanbul