Hastaneden kaçan Covid-19 hastası hayatını kaybetti

Tokat'ta teadvi gördüğü hastaneden kaçtıktan sonra yeniden gözetim altına alınan Covid-19 hastası 74 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

İHA 31.03.2020 - 13:08

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Tokat’ta corona virüsü şüphesi ile gözlem altında tutulduğu hastaneden kaçan kişi hayatını kaybetti.

Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde corona virüs şüphesi ile tedavi gören A.Ü.(74) hayatını kaybetti.

Bir süredir aynı hastanede tedavi gören A.Ü.'nün korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Cenazesi bugün 4 yakını tarafından hastaneden alındı.

Cenazeyi alan yakınlarının sadece maske taktığı görülürken, bunun dışında farklı bir önlem alınmamış olması dikkat çekti.

Eşi H.Ü.’nün(70) gözetim altında tutulduğu testlerinin ise negatif çıktığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden A.Ü., geçtiğimiz günlerde izinsiz olarak hastaneden ayrılmış, ekipler tarafından evinde bulunarak tekrar hastaneye geri götürülerek gözetim altına alınmıştı.

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