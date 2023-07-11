Hastaneden kaçan psikiyatri hastası her yerde aranıyor

Tedavi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen 25 yaşındaki S.S. isimli erkek hasta, sabaha karşı hastaneden kaçtı.

Bir süre sonra hastanın kaçtığını fark eden görevliler polis ekiplerinden yardım istedi.

Firari hastanın rahatsızlığı dolayısıyla zaman zaman çevreye zarar verdiği ve karşılaştığı insanlara da şiddet uyguladığı belirtiliyor.



Polisler, Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüs ve Zafer Mahallesi ve Aytepe civarında hastayı arıyor.

