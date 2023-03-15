Hastaneden randevu alamadı diye tüfekle rastgele ateş açtı

İzmir'de hastaneden randevu alamadığını iddia ederek pompalı tüfekle rastgele ateş açan bir kişi gözaltına alındı.

Hastaneden randevu alamadı diye tüfekle rastgele ateş açtı

'in Bayraklı ilçesinde M.K., iddiaya göre, hastaneden randevu alamayınca sinirlenip, pompalı tüfekle dışarı çıkıp, rastgele ateş etti. Özel harekat polislerinin bölgeye gelmesi ile teslim olan M.K., gözaltına alındı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde meydana geldi.

Bir markette çalışan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.K., iddiaya göre, hastaneden randevu alamayınca sinirlenip, pompalı tüfekle dışarı çıkıp, rastgele ateş açtı.

Hastaneden randevu alamadı diye tüfekle rastgele ateş açtı - 1

İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, intihar girişiminde bulunduğu belirtilen M.K.'yi ikna etmekye çalıştı.

Hastaneden randevu alamadı diye tüfekle rastgele ateş açtı - 2

M.K., havaya ateş etmeye devam etti. Bölgeye özel harekat ekipleri de gönderildi. Özel harekatçıları gören M.K., pompalı tüfeği yere atıp teslim oldu. M.K. gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

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