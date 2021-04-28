Hastaneden taburcu oldu; ambulanstan inince kazada savrulan otomobil çarptı

Aksaray'da hafif ticari araç bir otomobile çarparak savrulmasına neden oldu. Savrulan otomobil, bir ambulansa çarparken iki kişiyi yaraladı.

Kazada ambulanstan inen ve iki araç arasında sıkışan 71 yaşındaki Safiye Yumuşak ile kaldırımda oturan Süleyman Demirci yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Yumuşak’ın corona virüs tedavisinden döndüğü belirtildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Ebul Feyz Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Hastanede corona virüs tedavisi gören Safiye Yumuşak, 112 Acil Servis Hizmetleri’ne bağlı Ahmet Özkan yönetimindeki ambulansla evine getirildi. Safiye Yumuşak, evinin önüne park eden ambulanstan indi.



AMBULANSTAN İNDİ, SAVRULAN OTOMOBİL ÇARPTI



Bu sırada yoldan geçen Ali Sarılmaz (20) yönetimindeki hafif ticari araç, Metin Gün (62) yönetimindeki otomobile çarptı. Savrulan otomobil ambulansa ve Safiye Yumuşak'a, ardından da park halindeki 68 HD 299 plakalı otomobil ile kaldırımda oturan Süleyman Demirci'ye çarptı. Kazada, iki otomobilin arasında sıkışan Safiye Yumuşak ile Süleyman Demirci yaralandı.



SAĞLIK DURUMU CİDDİ



İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu kurtarılan Safiye Yumuşak ile Süleyman Demirci Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Safiye Yumuşak’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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