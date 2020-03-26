Hastaneden uzaklaştı, polis harekete geçti: Terörist değilim, Ankara bebesiyim

Denizli'de hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.



Alınan bilgiye göre, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu Denizli Devlet Hastanesinde test sonucunu bekleyen Murat E'nin kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.



Ekipler yeni tip corona virüs (Covid-19) şüphesi nedeniyle özel kıyafetler giyerek arama çalışması yaptığı sırada Murat E'yi Sırakapılar Mahallesi Örnek Caddesi'nde yürürken buldu.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, söz konusu kişiyi ambulansa alarak hastaneye götürdü.



Murat E. kendisini görüntülemeye çalışan gazetecilere "Ben terörist değilim, Ankara bebesiyim. Sıkıntı yok kardeşim" şeklinde cevap verdi.