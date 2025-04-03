Hastaneler idari izinde açık mı, kapalı mı? Özel hastaneler 9 günlük tatilde çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı dolayısıyla tatil süresi idari izinle beraber 9 gün yapıldı. Kamu kurumlarında tatil süresi 9 gün olurken, özel sektörde ise tatil süreleri değişiyor. Devlet hastaneleri idari izin kapsamına girerken özel hastanelerin durumu araştırılıyor. İşte, özel hastane çalışma düzeni hakkında detaylar...



HASTANELER İDARİ İZİNDE KAPALI MI?



Bayram tatilinin idari izinle beraber 9 gün yapılması ardından devlet hastanelerinde poliklinikler de mesaiye ara verdi. Hastanelerde acil servisleri dışındaki bölümler 7 Nisan Pazartesi günü normal mesaide çalışmaya başlayacak.



ÖZEL HASTANELER İDARİ İZİNDE AÇIK MI?



Özel hastaneler, kamu kurum ve kuruluşları arasında girmediğinden idari izin süresince hizmet veriyor. Ancak bazı özel hastaneler istisna olabilir. Bunun için randevu almak istediğiniz özel hastane ile iletişe geçilmesi gerekir.

