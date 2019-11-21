Hastanelerde yedek randevu dönemi

Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına muayene randevu hizmeti sunan Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeniliğe gitti. Bir ay önce devreye alınan yeni sistemde randevusuna gitmeyen vatandaşların en çok olduğu sağlık kuruluşları ve saatler belirlendi. Bakanlık o zaman dilimleri için yedek randevu vermeye başladı.



Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç’in haberine göre, MHRS bir gün önce randevuyu hatırlatarak, vatandaşa "Randevunuza gidecekseniz telefonunuzun 1 numaralı tuşuna gidemeyecekseniz 2 numaralı tuşuna basın" uyarısı yapıyor. Randevunun iptal edilmesi halinde sistem yedek olarak kayıt edilen kişiyi arıyor. Bakanlık mobil uygulamadan alınan randevular için barkod sistemini de devreye soktu. Böylece vatandaş kayıt bankosuna gitmeden doktorun kapısına gidebilecek.



"ŞU AN SON DERECE İYİ İŞLİYOR"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yeni yazılımlarımız sayesinde tespit ettiğimiz zaman boşluklarından faydalanarak buralarda yeni randevu oluşturmaya başladık. Şu an son derece iyi işliyor. Randevu aldığı halde gelemeyenlerin yarattığı boşluğu diğer hastalarımıza tahsis etmiş oluyoruz. Barkod sistemi sayesinde de hastanelerde geçirilen süreyi ve beklemeleri azaltmayı hedefliyoruz" dedi.

