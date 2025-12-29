Hastaneleri mesken tutmuş! İstanbul'da telefon hırsızı son işinde yakalandı

İstanbul'da refakatçilerin telefonlarını çalan hırsız yakalandı.

Olay, 8 Aralık'ta Bahçelievlerde bir hastanede meydana geldi.

Hastanede tedavi gören hastanın refakatçisi olan M.K.E.'nin cep telefonu çalındı.

Olayın ardından M.K.E.'nin şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

HASTA YAKINI GİBİ DOLAŞMIŞ

Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, şüphelinin hasta yakını gibi dolaştığı ve odaları kontrol ettiği görüldü.

Şüphelinin bir süre sonra da hastaneden ayrıldığı görüntüler, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.