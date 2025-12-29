Hastaneleri mesken tutmuş! İstanbul'da telefon hırsızı son işinde yakalandı
29.12.2025 09:57
DHA
İstanbul'da hastaneleri mesken tutan bir hırsız, refakatçilerin telefonlarını çaldı. Son işinde yakalanan hırsızın 17 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.
İstanbul'da refakatçilerin telefonlarını çalan hırsız yakalandı.
Olay, 8 Aralık'ta Bahçelievlerde bir hastanede meydana geldi.
Hastanede tedavi gören hastanın refakatçisi olan M.K.E.'nin cep telefonu çalındı.
Olayın ardından M.K.E.'nin şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
HASTA YAKINI GİBİ DOLAŞMIŞ
Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, şüphelinin hasta yakını gibi dolaştığı ve odaları kontrol ettiği görüldü.
Şüphelinin bir süre sonra da hastaneden ayrıldığı görüntüler, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Fatih'te yapılan operasyonla gözaltına alınan şüphelinin 17 suç kaydı olduğu belirlendi.
EVİNE OPERASYON YAPILDI
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek kimlik tespiti yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Orhan G.'yi Fatih'teki evine düzenlenen operasyonla yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin daha önceden 17 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Şüphelinin 20 Kasım'da Bahçelievler'de iş yerinden, 21 Nisan'da ise aynı bölgede başka bir hastaneden aynı yöntemle telefon çaldığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.