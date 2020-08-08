Hastanenin kadın güvenlik görevlisine kadın ziyaretçi saldırdı

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde acil servis girişinde görev yapan güvenlik görevlisi İnci Kurtoğlu, tedavi gören bir hastayı ziyarete gelen yakınlarına, sadece bir kişinin hastayı ziyareti edebileceğini söyledi.



Corona virüs tedbirleri kapsamında yoğunluğu azaltmak için ziyaretçi kısıtlaması yapıldığını anlatan Kurtoğlu’na, hasta yakınları ile konuştuğu sırada, aniden yanına gelen E.Ç. isimli bir kadın tokat attı.

Olayın büyümesi üzerine diğer güvenlik görevlileri, kavga eden kadınları ayırdı.



Olay yerine gelen ekipler E.Ç.’nin ifadesini alırken, güvenlik görevlisi İnci Kurtoğlu ise saldırgan kadından şikayetçi oldu.