Hastaneye gitti, babasının istismarı ortaya çıktı

Diyarbakır’da rahatsızlanıp hastaneye giden 16 yaşındaki R.Ş.’nin hamile olduğu ortaya çıktı. Kızın babasının istismarına uğradığı belirlendi.

Yenişehir ilçesinde bu sabah, rahatsızlanınca annesiyle birlikte hastaneye giden 16 yaşındaki R.Ş.’nin yapılan muayenesinde hamile olduğu anlaşıldı.

"BABAMIN CİNSEL İSTİSMARINA UĞRADIM"

Genç kız, babasının cinsel istismarına uğradığını ve intihar edeceğini söyleyince doktor, durumu hastane polisine bildirdi.

Hastaneye Çocuk Şube ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler, R.Ş. ve annesini doktor muayenesinin ardından ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Kızını istismar eden baba gözaltına alınıp yoğun güvenlik önlemi altında emniyete götürüldü.