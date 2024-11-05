Hastaneye sahte rapor operasyonu: 10 şüpheli gözaltında, bir doktor aranıyor
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sahte rapor operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında iki doktor ile aralarında hastane çalışanlarının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheli bir doktorun ise firari olduğu öğrenildi.
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sahte rapor operasyonu yapıldı.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hastanede görevli iki doktor ile aralarında memur ve güvenlik personelinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilere sahte rapor düzenleme suçlaması yöneltildi.
Operasyon kapsamında kimliği öğrenilemeyen bir doktorun ise firari olduğu öğrenildi.
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