Hastaneye sahte rapor operasyonu: 10 şüpheli gözaltında, bir doktor aranıyor

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sahte rapor operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında iki doktor ile aralarında hastane çalışanlarının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheli bir doktorun ise firari olduğu öğrenildi.

Hastaneye sahte rapor operasyonu: 10 şüpheli gözaltında, bir doktor aranıyor

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Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sahte rapor operasyonu yapıldı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hastanede görevli iki doktor ile aralarında memur ve güvenlik personelinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Hastaneye sahte rapor operasyonu: 10 şüpheli gözaltında, bir doktor aranıyor - 1

Gözaltına alınan şüphelilere sahte rapor düzenleme suçlaması yöneltildi.

kapsamında kimliği öğrenilemeyen bir doktorun ise firari olduğu öğrenildi.

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