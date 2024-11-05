Hastaneye sahte rapor operasyonu: 10 şüpheli gözaltında, bir doktor aranıyor

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sahte rapor operasyonu yapıldı.



Kırıkkale Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hastanede görevli iki doktor ile aralarında memur ve güvenlik personelinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.