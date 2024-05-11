Hastaneye yolunu kesip erik dalı oynadılar

Galata Kulesi altında hastaneye giden yolu araçlarıyla kapatarak son ses erik dalı oyun havası eşliğinde çevreyi rahatsız eden grup, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi.



Ekipler görüntüler üzerine, sürücüler S.E., Ş.G., İ.Y., Ö.F.A., Ö.F.B.'yi ve araçların camlarından sarkan Ö.E ve M.A.B. isimli şüphelileri tespit eti.



HEM CEZA HEM ADLİ İŞLEM



Suça karışan tüm isimlere polis tarafından ayrı ayrı cezalar kesilip haklarına adli işlem başlatıldı.



Araç sürücülerine cam filmi, yasak yerde duraklama, yüksek sesli müzik dinleme ve saygısızca araç kullanmak, araçta ışık donanımından teknik teknik şartlara uymamak suçlarından, araçlarda sarkan yolculara ise emniyet kemeri kullanmadıkları için 690'ar lira para cezası yazıldı.



Polis ekipleri tespit edilen 5 araç sürücüsüne ve yolcularına toplamda 13 bin 926 lira ceza kesildi.

