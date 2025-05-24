Hastanın iki böbreğinden 300'ün üzerinde taş çıktı: ''Hatırası var'' deyip eve götürdü

Kent merkezindeki Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan oto elektrik ustası Ahmet Yarba, şiddetli böbrek ağrısı üzerine hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerde Yarba'nın her iki böbreğinde çok sayıda taş olduğunu tespit edildi. Ameliyatta Yarba'nın iki böbreğinden irili ufaklı 300'ün üzerinde taş çıktı. Böbreğinden çıkan taşları gördüğünde büyük şaşkınlık yaşayan hasta Yarba da "Hatırası var" diyerek taşları evine götürdü.

Hastaların yeterli miktarda su tüketmediğine dikkat çeken uzmanlar, genel olarak aşırı et tüketiminin yaygın olduğunu ve su yerine çoğunlukla çay içildiğini belirtiyor. Ayrıca, birçok kişinin tuzlu gıdaları sık tüketme alışkanlığı nedeniyle, taş hastalığının diğer bölgelere kıyasla daha sık görüldüğü de ifade ediliyor. Erken dönemde fark edilen taşların, küçük boyutlarda tedavi şansının daha yüksek olduğu vurgulanırken, son vakada ise genetik yatkınlığın etkisiyle hastanın her iki böbreğinde çok sayıda taş oluştuğu bildirildi.