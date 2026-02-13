Sivas'ı yasa boğan ölüm. Hastasını muayene ettiği sırada kalp krizi geçirdi

Sivas'ı yasa boğan bir kayıp yaşandı.



Divriği Devlet Hastanesi'nde görevli olan 71 yaşındaki Doç. Dr. Ömer Yılmaz, görevi başında bir hastayı muayene ettiği esnada fenalaştı.



Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz'a hastanede hemen müdahale edildi. Yılmaz, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Merhum Yılmaz için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törene ilçe protokolü, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Törenin ardından Yılmaz'ın naaşı, Divriği Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.