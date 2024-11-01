Hastasını taciz ettiği iddia edilen doktor tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Zeynep O. isimli bir kişi sosyal medya üzerinden doktorla ilgili taciz iddiası ortaya attı.



Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İnegöl'de bir doktorla ilgili birçok kadının beyanıyla taciz soruşturması başlatılıyor. Dava sürecini etkilememesi adına isim ve hastane bilgisi veremiyoruz ancak böyle bir olay yaşamış arkadaşlarımız bana ulaşabilir mi" dedi.



Sosyal medyadaki şikayetler üzerine Uzman Doktor M.A.K. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Doktorun iddiaları kabul etmediği öğrenildi.