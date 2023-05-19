Hastaya müdahaleye giden acil tıp teknisyenine saldırı

Ankara'da bir sağlık çalışanı, hasta yakının tarafından saldırıya uğradı.

Keçiören ilçesinde 112 Acil Sağlık Merkezi ekibi, 14 Mayıs gecesi kalp krizi geçirdiği ihbarı yapılan hastaya müdahale için yola çıktı. Hasta yakınları, geç geldikleri gerekçesiyle sağlık görevlilerine tepki gösterdi.

MERDİVENDEN İTİLDİ

Acil tıp teknisyeni Rabia Kılıç (30), hasta yakını S.K.'nin itmesiyle binanın merdivenlerinden yuvarlanarak düştü.

Kılıç, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kılıç'ın sol bacağında kırık, sol el başparmağı ve el bileğinde ise hareket ve his kaybı oluştuğu belirlendi. Kılıç ve ekip arkadaşları, S.K. hakkında şikayette bulundu.

''BENİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ''



Hastanede tedavisi devam eden Rabia Kılıç, ihbar üzerine hızlı bir şekilde adrese hareket ettiklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1,5 dakika içerisinde olay yerine ulaştık. Vakanın olduğu daireye henüz adım atamadan, hastanın oğlu olduğunu söyleyen kişi, biz daha hastayı görüp müdahale bile etmeden üstümüze yürüdü. Ben ne olduğunu anlamadan kendimi merdivenlerden yuvarlanırken buldum. Ben yerde yatarken hakaret ve tehditlerine devam etti, 'Niye yerde yatıyorsun, neden hastama müdahale etmiyorsun?' diye bağırdı. Resmen beni öldürmeye teşebbüs etti."



''İLK DEĞİLİM AMA NE OLUR SON OLAYIM''



İlk defa mesleğini icra ederken fiziksel bir şiddete maruz kaldığını belirten Kılıç, "Sözel saldırı çok oluyor; ancak ilk defa böyle bir fiziksel saldırıya maruz kaldım. Ben hayat kurtarmak için, insanlara yardım etmek için oradaydım. Uğradığım bu saldırı insanlık dışı bir şey. Biliyorum ben ilk değilim; ama ne olur son olayım.'' dedi.



''CAN KURTARMAK İSTERKEN CANINDAN OLUYORDU''



Rabia Kılıç'ın ağabeyi Hidayet Kılıç, kardeşinin insan sağlığı için çalışan bir sağlık personeli olduğunu belirterek, "Kardeşimin işi can kurtarmak. Can kurtarmak için giderken az daha kendi canından oluyordu. Bunu yapan şahsın cezasız kalmasını istemiyorum. Her şeyi adaletten bekliyorum. Kardeşim ve ekip arkadaşları davacı oldu. Saldırgan gerekli cezayı alana kadar peşine düşeceğiz.'' ifadelerini kullandı.



Hasta yakını S.K.'nin polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.