Hastaya yanlış kan verip ölümüne neden olmuştu! Sanık hemşire hakim karşısında

Nevşehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.Y, maktul Emine Ekinci'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı.



Sanık savunmasında, olayda kusuru olmadığını iddia etti. Olaydan 2 ay önce Nevşehir Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde göreve başladığını ifade eden M.Y, doktor A.Ö'nün hastaları kontrol ettikten sonra, hastalardan L.A'ya kan verilmesini, Ekinci'ye de ilaç takviyesi yapılması yönünde talimat verdiğini anlattı.



Sanık M.Y, L.A. adına gelen kan ile yanlışlıkla Ekinci'nin odasına girdiğini ve kendisine diğer hastanın adıyla hitap ederek kan verdiğini iddia etti.



Kan merkezinden gelen kanın prosedüre uygun kontrollerini yaptığını ifade eden M.Y, şunları kaydetti:



"Kan vermeden önce Ekinci'nin refakatçisi olan kızı Hicran Ekinci'ye kan verileceğine dair belge imzalatıp, onay aldım. 'L.A'ya, doktor kan verilmesini istedi' diyerek bilgi verdim. Ama kendileri formu imzalarken ve hitabım sonrası, 'biz o kişi değiliz, Emine Ekinci'yiz' demedi. Kanı takıp odadan ayrıldım. Kısa süre sonra 'hemşire' diye bağıran oldu. Odaya girdiğimde hasta solunum yapamıyordu. Kalp masajı yaptım, müdahalenin ardından yoğun bakıma aldık. İlk önce alerjik reaksiyon geliştiğini düşündüm ancak sonradan anladım ki hasta L.A. değilmiş."



Maktulün kızı Hicran Ekinci ise hemşire M.Y'nin odaya girdiğinde herhangi bir isimle hitapta bulunmadığını, onama formunu imzalarken de hasta adını kontrol etmediğini anlattı.



Hastane çalışanlarının da tanık olarak dinlendiği duruşmada, mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Nevşehir Devlet Hastanesi'nde uyluk kemiği kırılması neticesi tedavi altına alınan Emine Ekinci (75), 12 Ağustos 2022'de kan transfüzyonu sırasında fenalaşmış, erişkin yoğun bakım servisindeki müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Bir süre buradaki yoğun bakım servisinde tutulan Ekinci kurtarılamamıştı.