Hastayı ilaçla uyutup cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen doktor tutuklandı

Uşak'ta geçtiğimiz dönemlerde komşularının ev ve arabasını kundaklama ile alkollü halde sokak köpeğini tüfekle öldürme suçlarından gözaltına alınıp serbest bırakılan pratisyen doktor, corona virüs şüphesiyle muayene ettiği genç kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.



Olay, 13 Ocak'ta gece saatlerinde Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.

Y.G. (21) adlı iddiaya kadın rahatsızlanarak acil servise başvurdu.



Alkollü olduğu da ileri sürülen kadın, Covid-19 şüphesi ile pandemi acil servisine yönlendirildi.

KENDİ ODASINDA SERUM TAKIP, İLAÇ İÇİRDİ



Acil serviste görevli pratisyen doktor Barış Yağcı, iddiaya göre muayenenin ardından Y.G.'ye kendi odasında serum taktırıp, ilaç içirdi.

DOKTORUN ODASINDA UYANDI

Sabah saatlerinde Yağcı'nın odasında uyanan Y.G., karşı kanepede uyuyan doktoru uyandırmadan ayrıldı.



Y.G., savcılığa giderek doktor Barış Yağcı hakkında cinsel saldırı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, doktor Barış Yağcı polis tarafından gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Yağcı'nın ifadesinde "Üzerime iftira atılmaktadır, suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

Yağcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



KUNDAKLAMA VE HAYVAN ÖLDÜRMEKTEN KAYDI VAR



Doktor Barış Yağcı'nın 'kundaklama' ve 'sahipsiz hayvanı öldürmek' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

Yağcı'nın 2018 yılında Uşak'ta iki araç ve iki apartmanı kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 2020 yılında ise Kabahatler Kanunu'na göre, 'sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.