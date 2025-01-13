Hastayı sevk edemeyen 2 doktora ceza

Yaralı gencin, göğüs cerrahisi servisi bulunan başka bir hastaneye gönderilmesi gerekiyordu. Ancak nakil sağlanamadı, hasta hayatını kaybetti. İki doktor, 1 yıl 8'er ay hapis cezası aldı. Cezalar 12'şer bin lira paraya çevrildi.



Olay, 8 yıl önce Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana geldi. 19 yaşındaki motosikletli Tahsin Doğdan,, traktörle çarpıştı. Ağır yaralı genç, Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Acilen göğüs cerrahisi servisi bulunan başka bir hastaneye sevk edilmesi gerekiyordu. 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nden bir hekimle görüşüldü. Ancak nakil sağlanamadı.



Tahsin Doğdan, Manisa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada da göğüs cerrahisi hekimleri tarafından değerlendirilmesi istendi. Acil servis doktoru bir kez daha 112'yi aradı ve Hafsa Sultan Hastanesi ile irtibata geçildi. Ancak nakil için çalışmalar sürerken hasta hayatını kaybetti.



Gence çarpan sürücü 8 yıl hapis cezası aldı. Aile, ihmal iddiasıyla sağlık personeli hakkında da suç duyurusunda bulundu.



Hastaneler arası koordinasyonu sağlayamadığı öne sürülen 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde görevli iki doktor hakkında dava açıldı.



Adli Tıp Kurumu raporunda da sanık doktorların görevlerini eksik yerine getirdiği ifade edildi. Sanıklar, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama sürecindeki davranışları ve gelecekleri dikkate alınarak ceza önce 1 yıl 8'er aya düşürüldü. Daha sonra 12'şer bin lira paraya çevrildi. Ayrıca doktorlar 3 ay meslekten men edildi.