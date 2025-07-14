Hatalı park uyarısı sonrası cadde karıştı
Bayrampaşa'da hatalı park gerginliği yaşandı. Polis ekiplerinin uyarısı sonrası gerginlik çıkaran sürücü ve yanındaki kişi, gözaltına alındı.
İstanbul Bayrampaşa'da polisin hatalı park uyarısı gerginliğe yol açtı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Demirkapı Caddesi'nde yaşandı.
İddiaya göre, polis ekipleri bir sürücüyü hatalı park konusunda uyararak aracını çekmesini istedi.
Bunun üzerine sürücü polisle tartışmaya başladı.
TAKVİYE EKİP İSTENDİ
Bir süre sonra sürücünün yanındakiler de tartışmaya katılınca gerginlik çıktı.
Ekipler, sürücü ve yanındaki kişinin zorluk çıkarması üzerine takviye ekip istedi.
Sürücü ve yanındaki kişi ekiplerin gelmesi ile birlikte gözaltına alındı.
Gerginlik sırasında sürücünün yanında bulunan kadınların ise sinir krizi geçirdiği görüldü.
Gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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