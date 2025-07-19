Hatalı park uyarısına dayak

Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde kadın sürücü aracını sokakta, diğer araçların çıkışını engelleyecek şekilde park etti.



Sürücü, uzun süre aracı bulunduğu yerden almayınca çevredekiler ve esnaf durumdan rahatsız oldu.

Esnaf Ü.A., park halindeki aracı almaya gelen sürücüyü uyarınca tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından kadın, olay yerinden ayrıldı.

SEVGİLİSİNE ANLATTI



Sürücü durumu bir süre sonra sevgilisi olduğu belirtilen E.G.’ye anlattı.

E.G., akşam saatlerinde Ü.A.'nın iş yerine geldi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda E.G., Ü.A.'ya yumruk attı.

İş yerine gelen esnafın müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Ü.A., dayak ve tehdit iddiasıyla E.G. hakkında şikayetçi oldu.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.