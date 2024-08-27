Hatalı sollama kaza getirdi: 3 yaralı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde hatalı sollama yapan bir otomobil karşı şeritten gelen kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 araçlarında sıkışarak yaralandı.

Hatalı sollama kaza getirdi: 3 yaralı

Kaza, dün saat 16.35 sıralarında Arnavutköy Çilingir Mahallesi’nde gerçekleşti.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde seyir halinde olan İ.K. yönetimindeki otomobil, gidiş-geliş şeklinde olan yolda önündeki aracı hatalı şekilde sollamak için manevra yaptığı esnada E.K. yönetiminde olan kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonucu kamyonet yol kenarındaki çayırlık alana savruldu.

3 KİŞİ YARALANDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arnavutköy Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik jandarmaları yol ve çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise araçlarda sıkışanları çıkartmak için çalışma yaptı.

Kurtarma çalışmalarının ardından otomobilde bulunan 2 kişi ve kamyonette bulunan bir kişi sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Caddede yoğun trafik oluşturan kaza ile ilgili jandarma ekipleri çalışma yaptı.

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