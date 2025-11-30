Hatalı sollama kazasında 3 kişi yaralandı

İstanbul Üsküdar'da sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kuzguncuk Paşalimanı Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, iddiaya göre sürücüsünün hatalı sollama yapması üzerine karşı şeritten gelen araçla çarpıştı. Bir hafif ticari araç da kazaya karıştı.

Yaralan 3 kişi itfaiyenin ekiplerinin çalışması ile sıkıştıkları araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.