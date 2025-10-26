Hatalı sollama kazaya neden oldu
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde hatalı sollama yapan motosiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Mudurnu ilçesi Büyükcami Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.
Cadde üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
- Etiketler :
- Bolu Mudurnu
- Trafik Kazası
- Yurt Haber