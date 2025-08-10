Hatalı sollama kazaya neden oldu: İki yaralı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat'taki Milli Egemenlik Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Şeyh Şamil Caddesi yönüne gitmekte olan Şaban Ç.'ın kullandığı 07 ALD 036 plakalı otomobil Kavaklı Mezarlığı önüne geldiğinde Batuhan A.'nın kullandığı 07 BDK 657 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosikletin hatalı sollama yapması sonucunda meydana geldiği öğrenilen kazada motosiklet sürücüsü Batuhan A. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Işıl S. yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.