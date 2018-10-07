Yenişehir - İznik yolunda meydana gelen kazada, Yenişehir istikametinden İznik'e giden Emre D. yönetimindekiaraçla karşı yönden gelen Mehmet G. yönetimindeki araç iddiaya göre hatalı sollama sonucu kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Meydana gelen çarpışma sonucu Mehmet G. ve Fatma G. hafif şekilde yaralandı. Diğer otomobilde bulunan Hüseyin Y., Emre D. ve Ali E. de yaralanırken, 49 yaşındaki Lütfü T. ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.