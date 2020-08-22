Hatay-Amanos kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-5 Operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı 22.08.2020 - 16:18 | Son Güncelleme : 22.08.2020 - 16:24

Hatay-Amanos kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Yıldırım-5 Operasyonu kapsamında; Hatay-Amanos kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16 Piyade Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir'' denildi.

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