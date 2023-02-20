Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş "istifa" haberlerini yalanladı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumhuriyet Halk Partisi ve belediye başkanlığından istifa ettiğine dair haberleri yalanladı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Savaş, "Depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. İnsanların hayatlarını kurtarmaya çalışıyoruz. Kış şartlarından etkilenmemeleri için uğraşıyoruz. Yaralılarımızı hastanelerde tedavi ediyoruz. Bir yandan da Hatay’ı ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz. Bunları yaparken, hayatın gerçekleriyle uğraşırken kendi sanal dünyasında hezeyanlarıyla uğraşan insanların gerçekten de hezeyanlarını anlamak mümkün değil" dedi.

"YIKICI İŞLER YAPIYORLAR"

Söz konusu iddiayı gündeme getirenleri kınadığını belirten Savaş, "Biz burada dünyadaki en büyük depremle uğraşırken, görevimizin başında insanlarımızın yaralarını sarmaya devam ederken kendi sanal ortamlarında ülkeyle ilgili yıkıcı işler yapıyorlar. Bizim görevle ilgili aşkımızın daha farkında değiller” diye konuştu.

"EN SON GİDECEK İNSAN BENİM"

Hatay’ın 40 asırlık Türk yurdu ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Tayfur Sökmen’in son emaneti olduğunu dile getiren Savaş şöyle devam etti: "Bu serhat şehrinde en son gidecek insan benim. Devletimizle, milletimizle, bütün belediyelerimizle, kuruluşlarımızla birlikte burayı ayağa kaldırmadan ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay’ı terk ederiz. Hatay bizimdir bizim kalacak.”

Partisi CHP'den de ayrılmadığını belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, ”Sayın genel başkanımdan da yetkili kurullarımdan da memnunum. El birliğiyle partimizin, sayın genel başkanımız başta olmak üzere bütün yetkili kurulları, milletvekilleri bizimle tek vücut oldu. Birlikte yaralarımızı sarıyoruz, o nedenle onlarla da gurur duyuyorum. Hep birlikte Hatay’ı tekrar ayağı kaldıracağız” dedi.