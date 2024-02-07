Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kimdir?

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş 1965 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesi Dağdüzü Köyü'nde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antakya'da tamamladı. 1990 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1990-96 yılları arasında Kayseri'nin Develi ve Balıkesir'in Burhaniye ilçelerinde Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlarda pratisyen hekimlik yaptı. 2000 yılında İstanbul Okmeydanı SSK Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nde tıpta uzmanlık eğitimini tamamladı.

Aynı yıl Öğretim Üyesi olarak Başkent Üniversitesi Adana Eğitim Araştırma Hastanesi'nde göreve başladı. Hastanenin laboratuar ve kliniklerinin kuruluşunda görev aldı. 2002 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kurucu Başhekim Yardımcısı ve Rektör Danışmanı olarak idari görevlerde bulundu. 2007 yılında Doçent oldu.



2009 yerel seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi daveti üzerine Antakya (Hatay Merkez) İl Belediye Başkanlığı’na aday oldu. %50,9 oy ile seçildi. 2014 yerel seçiminde Hatay’ın ilk ve kurucu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday oldu. Seçimi %41,1 oy ile kazandı. 2019 yerel seçiminde yeniden Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olarak, %55,16 ile ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.



Evli ve iki çocuk babası olan Lütfü Savaş'ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

