Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Aralık 2024

Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Aralık 2024
Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 3 Aralık 2024 Salı Hatay hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 4 Aralık 2024 Çarşamba Hatay hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

15

/

4

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

15

/

5

Salı

Bulutlu
Bulutlu

15

/

5

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

13

/

7

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