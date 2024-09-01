Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Eylül 2024

Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Eylül 2024
Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 30°. Yarın için Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 3 Eylül 2024 Salı Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 4 Eylül 2024 Çarşamba Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.

Bugün

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

30

/

25

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

30

/

24

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

31

/

23

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

31

/

24

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