Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°. 12 Mart 2024 Salı Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 13 Mart 2024 Çarşamba Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°.
Bugün
19/
6
Yarın
21/
5
Salı
21/
6
Çarşamba
21/
8
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