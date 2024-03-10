Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°. 12 Mart 2024 Salı Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 13 Mart 2024 Çarşamba Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°.