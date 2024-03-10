Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024
Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Hatay İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°. 12 Mart 2024 Salı Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 13 Mart 2024 Çarşamba Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

19

/

6

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

21

/

5

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

21

/

6

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

21

/

8

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