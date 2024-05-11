Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. Yarın için Hatay hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 13 Mayıs 2024 Pazartesi Hatay hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°. 14 Mayıs 2024 Salı Hatay hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. 15 Mayıs 2024 Çarşamba Hatay hava durumu Bulutlu, sıcaklık 25°.
Bugün
28/
18
Yarın
23/
15
Pazartesi
22/
15
Salı
24/
14
Çarşamba
25/
14
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