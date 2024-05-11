Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024
Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. Yarın için Hatay hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 13 Mayıs 2024 Pazartesi Hatay hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°. 14 Mayıs 2024 Salı Hatay hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. 15 Mayıs 2024 Çarşamba Hatay hava durumu Bulutlu, sıcaklık 25°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

28

/

18

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

23

/

15

Pazartesi

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

22

/

15

Salı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

24

/

14

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

25

/

14

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