Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. Yarın için Hatay hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 13 Mayıs 2024 Pazartesi Hatay hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°. 14 Mayıs 2024 Salı Hatay hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. 15 Mayıs 2024 Çarşamba Hatay hava durumu Bulutlu, sıcaklık 25°.