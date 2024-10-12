Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ekim 2024

Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ekim 2024
Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 30°. Yarın için Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 15 Ekim 2024 Salı Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Hatay hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°.

Bugün

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

30

/

18

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

29

/

19

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

31

/

17

Çarşamba

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

30

/

18

Öne Çıkan Video

Gebze'de hayvan katliamına soruşturma

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...