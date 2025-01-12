Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025
Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Hatay hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. 17 Ocak 2025 Cuma Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. 18 Ocak 2025 Cumartesi Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 16°. 19 Ocak 2025 Pazar Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°.
Bugün
17/
7
Yarın
17/
7
Cuma
15/
6
Cumartesi
16/
5
Pazar
16/
4
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