Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Hatay hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. 17 Ocak 2025 Cuma Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. 18 Ocak 2025 Cumartesi Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 16°. 19 Ocak 2025 Pazar Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°.