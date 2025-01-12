Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025

Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025
Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Hatay hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. 17 Ocak 2025 Cuma Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. 18 Ocak 2025 Cumartesi Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 16°. 19 Ocak 2025 Pazar Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

17

/

7

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

17

/

7

Cuma

Az Bulutlu
Az Bulutlu

15

/

6

Cumartesi

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

16

/

5

Pazar

Az Bulutlu
Az Bulutlu

16

/

4

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