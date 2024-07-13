Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Temmuz 2024

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 32°. Yarın için Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 17 Temmuz 2024 Çarşamba Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 18 Temmuz 2024 Perşembe Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 19 Temmuz 2024 Cuma Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°.
Bugün
32/
26
Yarın
33/
26
Çarşamba
32/
26
Perşembe
33/
26
Cuma
34/
26
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