Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Temmuz 2024

Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Temmuz 2024
Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 32°. Yarın için Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 17 Temmuz 2024 Çarşamba Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 18 Temmuz 2024 Perşembe Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 19 Temmuz 2024 Cuma Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°.

Bugün

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

32

/

26

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

33

/

26

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

32

/

26

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

33

/

26

Cuma

Az Bulutlu
Az Bulutlu

34

/

26

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