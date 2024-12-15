Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Aralık 2024

Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Aralık 2024
Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Hatay hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°. 17 Aralık 2024 Salı Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

12

/

1

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

15

/

2

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

9

/

2

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

10

/

1

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