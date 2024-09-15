Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Eylül 2024

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 31°. Yarın için Hatay hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 28°. 17 Eylül 2024 Salı Hatay hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 28°. 18 Eylül 2024 Çarşamba Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°.
Bugün
31/
24
Yarın
28/
24
Salı
28/
21
Çarşamba
29/
21
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