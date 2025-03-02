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Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Mart 2025

Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Mart 2025
Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 4 Mart 2025 Salı Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 5 Mart 2025 Çarşamba Hatay hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

17

/

5

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

17

/

6

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

19

/

9

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

9

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