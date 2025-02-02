Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025

Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2025
Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 19°. Yarın için Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 19°. 4 Şubat 2025 Salı Hatay hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 5 Şubat 2025 Çarşamba Hatay hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

19

/

6

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

19

/

5

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

15

/

7

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

12

/

4

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