Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Temmuz 2024

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. Yarın için Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 25 Temmuz 2024 Perşembe Hatay hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 32°. 26 Temmuz 2024 Cuma Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.