Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Aralık 2024

Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Aralık 2024
Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 16°. Yarın için Hatay hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 11°. 24 Aralık 2024 Salı Hatay hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°. 25 Aralık 2024 Çarşamba Hatay hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°.

Bugün

Kuvvetli Yağmur
Kuvvetli Yağmur

16

/

8

Yarın

Kuvvetli Yağmur
Kuvvetli Yağmur

11

/

8

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

12

/

8

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

16

/

8

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