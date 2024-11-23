Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024

Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024
Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. Yarın için Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 23°. 14 Kasım 2024 Perşembe Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 23°. 15 Kasım 2024 Cuma Hatay hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 22°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Hatay hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

22

/

12

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

23

/

11

Perşembe

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

23

/

11

Cuma

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

22

/

11

Cumartesi

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

21

/

12

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