Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024
Hatay için hava durumu bugün nedir? Hatay için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Hatay için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Hatay yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Hatay için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. Yarın için Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 23°. 14 Kasım 2024 Perşembe Hatay hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 23°. 15 Kasım 2024 Cuma Hatay hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 22°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Hatay hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°.
Bugün
22/
12
Yarın
23/
11
Perşembe
23/
11
Cuma
22/
11
Cumartesi
21/
12
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