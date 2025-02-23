Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

Hatay için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Hatay İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°. Yarın için Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 8°. 25 Şubat 2025 Salı Hatay hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Hatay hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°.